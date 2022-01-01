Захара Саленко из "Дома-2" посадили на 12 лет: подробности уголовного дела

Выпускник "Дома-2" Захар Саленко пропал осенью прошлого года. Перед исчезновением его сильно избили, тогда парень уверял, что на него напал неадекватный посетитель ночного клуба. Но позже выяснилось, что Захар столкнулся с обманутым инвестором.

Саленко мечтал о красивой жизни, но работать для достижения цели ему не особо хотелось. Захар не был официально где-либо трудоустроен, а при этом осенью 2022 года хвастался, что купил новую машину за четыре миллиона рублей, а после показал, что приобрел элитное жилье. Бывший участник реалити уверял, что все купил за честно заработанные средства и даже обошелся без кредитов.

В конце 2023 года пошел слух, что Саленко арестовали по подозрению в мошенничестве. Эту информацию подтвердила Милена Безбородова. Коллега по "Дому-2" рассказала, что Захар причастен к созданию финансовой пирамиды. Милена уверена, что парень был в курсе мошеннической схемы, и осознанно заманивал в нее своих знакомых. От действий Саленко пострадали Лилия Четрару и Сергей Захарьяш. Захар занял у них деньги, но так и не вернул, сославшись на друга, который похитил финансы и исчез.

"Я потерял 30 миллионов на инвестициях. Мне сообщили, что человек, которому я доверял, как себе, вывел все деньги и исчез. Было бы все не так критично, если бы это были мои деньги. Я потерял целый инвестиционный капитал людей, которые мне доверяли", — рассказывал экс-участник телестройки на своей странице в соцсети.

Теперь появилась информация, что Саленко предстал перед судом. Учитывая масштаб махинации, Захар получил очень суровое наказание. Срок, который звезда "Дома-2" проведет в колонии, огласил Иван Барзиков. "Захару дали 12 лет", — написал в микроблоге Иван.