В Индии рухнул пешеходный мост с туристами

По меньшей мере, шесть человек погибли и более 30 пострадали в Индии в результате обрушения пешеходного моста через реку Индраяни на западе страны. Переправа пользовалась большой популярностью у местных жителей и туристов.

Как сообщают индийские СМИ, в момент трагедии на мосту находились порядка ста человек. Всё произошло настолько внезапно, что у людей просто не было шансов на спасение.

Многие упали в реку, и их унесло бурным течением. Несколько человек вытащили из воды очевидцы. Состояние шести пострадавших медики оценивают как критическое, сообщает "ТВ Центр".