Закрылся консульский отдел посольства России в Тегеране

Консульский отдел российского посольства в Тегеране временно закрыт. Это связано с началом ударов Израиля по столице Ирана.

Сегодня Израиль впервые начал обстреливать иранскую столицу в светлое время суток. В Тегеране повреждены водопровод и канализация, разрушены административные и жилые здания. Один из ударов пришёлся по штаб-квартире КСИР. На выездах из города образовались многокилометровые пробки.

В Тель-Авиве российское посольство объявило об открытии дополнительной горячей телефонной линии +972-53-600-38-47, сообщает ТАСС.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Россия выступила с осуждением действий Израиля. Вечером того же дня Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет и заявил о начале операции возмездия "Правдивое обещание – 3".