Российских музыкантов удалось вывезти из Ирана в Азербайджан

Все российские артисты эвакуированы из Ирана в Азербайджан. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Сегодня удалось вывезти из страны большую группу музыкантов Большого симфонического оркестра имени Чайковского, они гастролировали в Иране, сообщает ТАСС.

Накануне режиссёра Фёдора Бондарчука и его команду эвакуировали из Ирана в Азербайджан через пограничный пункт "Астара". Они снимали в Иране сериал "Трудно быть Богом".

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Россия выступила с осуждением действий Израиля. Вечером того же дня Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет и заявил о начале операции возмездия "Правдивое обещание – 3".