Иран нанёс новый мощный удар по двум городам Израиля

Иран нанёс мощный ракетный удар по двум крупнейшим городам Израиля. В Тель-Авиве и Хайфе повреждены несколько жилых домов. Над городами работает система ПВО. Видно зарево от пожара и дым, кадры публикуют очевидцы в соцсетях.

Ранее сегодня днём израильские ВВС нанесли удары по центру Тегерана. Целями были правительственные здания – штаб-квартира КСИР, Министерство юстиции, полицейские управления.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Россия выступила с осуждением действий Израиля. Вечером того же дня Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет и заявил о начале операции возмездия "Правдивое обещание – 3".