Не меньше 220 человек погибли от израильских ударов по Ирану

От ударов ЦАХАЛ по территории Ирана погибло 224 человека, число раненых превысило 1200. Об этом 15 июня сообщил представитель министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур.

"После 65 часов агрессии со стороны сионистского режима число погибших и пострадавших достигло 1 481, из которых 1 277 были госпитализированы в университетские клиники по всей стране", — написал Хосейн Керманпур на своей странице в X.

Он добавил, что более 90% пострадавших — гражданские лица, в том числе женщины и дети.

Ранее Иран нанёс мощный ракетный удар по двум крупнейшим городам Израиля. От атаки в Тель-Авиве и Хайфе были повреждены несколько жилых домов.