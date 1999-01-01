Правительство Великобритании объявило нового главу разведки MI-6

Правительство Великобритании сообщило о первом в истории страны назначении женщины на пост главы разведки Великобритании MI6. Его займёт Блейз Метревели. Об этом 15 июня сообщил премьер-министр Кай Стармер.



"Историческое назначение Блейза Метревели происходит в то время, когда работа наших разведывательных служб как никогда важна", — сообщается в пресс-релизе правительства.



Отмечается, что Метревели возглавит MI6 осенью, когда закончит свои полномочия текущий глава разведки Ричард Мур. Блейз Метревели работает в разведке с 1999 года.