СМИ сообщают о трёх погибших после ночной атаки Ирана по Израилю

Около 4:10 утра по московскому времени ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет с территории Ирана. Об этом 16 июня сообщила Армия обороны Израиля в своём Telegram-канале.

Иранское информагентство Tasnim сообщило об ударе по электростанции в Хайфе. На месте падения начался пожар. Израильские СМИ передали о выходе из строя электроэнергии.

Удары также пришлись по Тель-Авиву. В результате удара пострадало два многоэтажных здания. На месте работают спасательные службы. В издании The Times of Israel со ссылкой на медиков сообщили о гибели трёх и госпитализации 67 человек.

Корпус стражей исламской революции объявил, что ракетному обстрелу подверглась израильская авиабаза Навшатин в Негеве.