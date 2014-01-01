Этому приветствию уже 100 лет. Ровно столько, сколько существует "Артек". На праздничную смену приехали не только 3300 детей из всех регионов России, но и юные граждане 30 стран. Всего же за 100 лет здесь приняли 1 832 000 детей. И это не только представители России, но и еще сотни других стран. "Артек" называют центром детской дипломатии, где завязывают крепкую и надежную дружбу на всю жизнь.

В 1925 году на первой смене было всего 80 ребят из Москвы, Иваново и Крыма. Жили в брезентовых палатках. Условия спартанские, но программа насыщенная. К тому же быт артековца был продуман до мелочей - выдавали форму, обеденные столы покрывали белоснежными скатертями, каждому полагалась накрахмаленная салфетка.

"Ребятам прививали правила здорового образа жизни. Многие из них не знали, что такое зубная щетка, не все пользовались мылом до этого, не видели душа, может быть, никогда", - говорит Татьяна Григорец, заместитель и руководителя музейно-образовательного комплекса.

Тогда впервые ввели тихий чай, разработали пятиразовое питание (до 4 тысяч калорий в сутки), строгий, но насыщенный распорядок дня. Появились традиции, которые дошли до современных артековцев. На каждой смене - костры, песни, массовки. Ежедневно звучит горн - призыв к дружбе и добрым делам. Сохранилась и форма – сегодня это три комплекта одежды на все случаи жизни. И путевку в Крым, как тогда, можно получить совершенно бесплатно - за личные достижения.

В 1932 году Черноморский Флот подарил детям шесть шлюпок. Сегодня у "Артека" уже своя флотилия. Есть и своя школа, которую дети называют "Хогвартс", ведь на занятиях творится настоящее волшебство. Но самое любимое место – столовая. Здесь вкусно, всегда можно взять добавку, а 14-дневное меню составлено с учетом пожеланий артековцев.

"У нас в каждой столовой стоит тейбл-тент, на котором они в конце рациона прописывают свои пожелания, что им понравилось, что им не понравилось. Дети вот писали, что хотят пельменей, и вот мы ввели им пельмени в меню", - поведал Александр Жесткий, главный технолог организатора питания в МДЦ "Артек".

"Артек" часто принимает гостей. Здесь были первые лица и коронованные особы, любимые детские писатели Аркадий Гайдар, Самуил Маршак, Сергей Михалков, Джанни Родари, спортсмены и актеры. А благодаря Юрию Гагарину здесь даже открылся первый в стране музей космонавтики.

"Артек" - по сути, маленькая страна с очень ответственными гражданами. В 1927 году пионеры объявили сбор средств на восстановление лагеря после разрушительного землетрясения. Эвакуированные в годы Великой Отечественной дети работали в поле, на стройках и в госпиталях. А заработанные деньги отправляли на нужды фронта. Среди артековцев десятки героев, например, юные разведчики Володя Дубинин и Витя Коробков. Сегодня артековцы тоже вносят свой вклад в победу. Посылают гуманитарную помощь жителям приграничных территорий, отправляют нашим бойцам письма и посылки с собранными оливками, лимонами и выпечкой, чествуют вернувшихся героев.

Украина все это не ценила. Киевские власти проводили украинизацию Крыма, денег на детский центр практически не выделяли. К 2014 году ни одно здание не соответствовало нормам Санпина и Роспотребнадзора. После воссоединения полуострова с Россией в "Артеке" реконструировали практически каждое здание - 280 тысяч квадратных метров. Сейчас идет строительство 10-го лагеря "Солнечный" и центра инновационных образовательных технологий.

"Если в 2014 году "Артек" мог принимать в год не больше 6 тысяч детей, то уже в 2025-м он принимает почти 45 тысяч детей", - указал Константин Федоренко, директор МДЦ "Артек".

"Артек" объединяет поколения. Вот уже 100 лет здесь воспитывают детей в духе дружбы, мира и солидарности. Эти ценности с ними на всю жизнь, ведь артековец сегодня - артековец всегда.