На донецком направлении фронт вооруженных формирований Украины в 40 километров шириной обвалился. Российские войска продвинулись по направлению к Краматорску. (ЛАЙФ!)

Минобороны показало боевую работу расчета РСЗО "Град" костромских десантников под Часовым Яром. Позиции вражеских минометчиков были обнаружены в одной из лесопосадок и ликвидированы прицельным огнем нашей реактивной артиллерии.

Появились и новые кадры освобождения населенного пункта Ульяновка в ДНР. Наступая с трех сторон, мотострелки группировки "Центр" прорвали мощную оборону неприятеля. Враг пытался скрытно покинуть позиции, но был уничтожен. Трофеями стали натовская техника и склады с боеприпасами.

На красноармейском направлении наши передовые отряды поддерживают танкисты. Экипаж Т-80 точными ударами накрыл вражеские опорники. Это позволило штурмовикам продвинуться вперед и закрепиться на новых рубежах.

На крамоторско-дружковском направлении круглосуточно трудятся расчеты ТОС "Солнцепек" добровольческого корпуса группировки "Юг". В этот раз они уничтожили опорник ВСУ и живую силу противника. Точный удар был нанесен после получения разведданных от наших "птичек".