Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня Марс – небесный повелитель всех представителей этого знака – меняет знак и входит в Деву. Это сигнал: пора заняться здоровьем, пересмотреть питание или режим.

Тельцы

Марс вдохновляет: в ближайшие недели вы сможете ярко проявить себя. Это время жить красиво, но в то же время практично: Дева не одобрит транжирство.

Близнецы

В ближайшее время энергия сосредоточится на доме и семье. Возможно, вы решитесь на ремонт или разговор с близкими, на который не хватало смелости.

Раки

Вы будете эффективны в общении: Марс в Деве помогает говорить чётко и по делу. Отличный период для экзаменов, собеседований, оформления документов.

Львы

В ближайшие недели вам захочется больше ясности в деньгах. Появится энергия разгрести финансовые завалы, сменить стратегию, продумать траты.

Девы

Марс входит в ваш знак и делает вас заряженными, собранными и настроенными на результат. Пришло время сказать "да" себе, своим проектам и желаниям.

Весы

Говорите потише - Марс заходит в ваш сектор тайн и внутренней жизни. Но это не про пассивность, а про настройку: пора уйти в тень, чтобы перезагрузиться.

Скорпионы

Ваш круг общения обновится: появятся новые люди, проекты, совместные задачи. Это время, когда можно показать себя организатором - у вас получится!

Стрельцы

Марс активирует вашу зону карьеры и достижений - начинается период высокой продуктивности. Успехи в спорте и в любых соревнованиях вам обеспечен.

Козероги

Все, что требует структуры и сосредоточенности, будет даваться легче. Можно планировать отпуск, учебу или просто заняться расширением горизонтов.

Водолеи

Ваш сектор финансовых обязательств, страховок, кредитов и доверия активизируется. Не бойтесь задавать вопросы - Марс действует деликатно, но точно.

Рыбы

Все ваши союзы выходят на первый план! Возможно, вы захотите навести порядок в личной жизни, оформить отношения или начать деловое партнерство.