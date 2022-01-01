12 украинских дронов уничтожены над российскими регионами

В ночь на 16 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских дронов. В частности, 11 беспилотников над Орловской областью и один БПЛА - над Воронежской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее рабочий автомобильного завода в Елабужском районе Татарстана погиб во время падения обломков беспилотника. Всего пострадали 13 человек, один находится в тяжелом состоянии. На месте падения БПЛА возник пожар, его быстро потушили.

Тем временем был нанесен групповой удар высокоточным оружием по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. Это предприятие снабжало топливом группировку ВСУ в Донбассе. Также авиация и ракетные войска поразили пункты управления ударными беспилотниками, склады боеприпасов, места временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.