Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России

Правительство России утвердило новые правила расчета среднего заработка с 1 сентября.

Они затронут расчет отпускных, выходных и других выплат. Изменения позволят унифицировать подходы к расчетам и снизят количество спорных ситуаций между работниками и работодателями.

С осени средний заработок будут рассчитывать не по фактически отработанным дням, а по среднему количеству рабочих дней в месяце, передает РИА Новости. Для сотрудников со сменным графиком расчет будет производиться по часовым нормам.

Для определения среднего месячного заработка нужно умножить рассчитанный фактический средний дневной заработок на количество дней, подлежащих оплате.

Нововведение будет действовать с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года.