Смертельное ДТП с автобусом произошло во Владимирской области

Две легковушки, минивэн и рейсовый автобус "Чебоксары-Москва" столкнулись во Владимирской области.

ДТП произошло на 290-ом километре трассы М-7 Вязниковского района ночью 15 мая. Причины аварии выясняются, все транспортные средства двигались в попутном направлении.

Прибывшие на место аварии спасатели деблокировали пострадавших в минивэне, рассказали в региональном главке МВД.

Три человека из минивэна погибли, еще 12 пострадали (10 человек из минивэна и водители легковых автомобилей). Пострадавших из автобуса нет.

На месте ДТП до сих пор работают представители Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.