Ксения Бородина о своем уходе: "Слава богу, это закончилось"

Накануне, 15 июня, вышел новый выпуск реалити-шоу "Сокровища императора". Стало известно, что покинули проект Ксения Бородина и ее возлюбленный Николай Сердюков, чьи отношения бурно обсуждают в Сети. Дело в том, что многие поклонники уверены, что Николай не подходит Ксении. По их мнению, Сердюков пытается "вылезти" за счет популярности Бородиной. А некоторые интернет-пользователи прямо называют его альфонсом.

Именно в этом шоу Николай сильно подпортил себе репутацию, когда во время испытания ругался и жаловался. Прочие участники даже назвали его быдлом и хамлом. В частности, негативно высказалась в адрес избранника Ксении Бородиной ведущая Дана Борисова. Она сказала: "Как с таким можно жить вообще? Просто идиот какой-то...".

Поэтому нет ничего удивительного, что некоторые зрители порадовались уходу пары с проекта. Сама же Ксения в своем официальном телеграм-канале откровенно высказалась об участии в шоу. Для начала она призналась, что испытала облегчение, когда покинула проект. По ее словам, все испытания были сложные, но интересные. Ксения подчеркнула, что согласилась участвовать в шоу именно поэтому, но пожаловалась, что все равно много места на съемках было отведено обсуждению личных отношений.

"Любовь всегда победит зло, пусть не в игре, а в жизни точно, и именно жизнь все расставит на свои места. Или уже расставила. Я обнимаю своих поклонников и просто людей, которые болели. Слава Богу, это закончилось, и больше я не хочу реалити в своей жизни, а хочу просто жить..." - заявила Бородина.

Она отметила, как достойно себя вел ее избранник, который не ответил ни на один негативный комментарий в свою сторону. "Лезут в карман к человеку, которого не знают, обзывают, придумывая клички, делают разборы", - возмутилась Ксения, но затем призналась, что гордится Николаем и поддерживает его.