Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-востоке Москвы

В этом году на юго-востоке Москвы проведут благоустройство сразу в нескольких районах. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, в Лефортово работы запланированы в парке Казачьей Славы. Там обновят детские комплексы и зоны для тренировок.

Приведут в порядок и несколько скверов: заменят покрытие дорожек и фонари, установят лавочки и системы видеонаблюдения.

В Нижегородском районе появится два современных спортивных кластера с площадками для игр с мячом, скейтпарком и катками зимой. Благоустройство также пройдёт в Марьине и Некрасовке.