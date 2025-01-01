Белый дом анонсировал встречу Трампа и Зеленского

Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся на саммите G7 в Канаде. Как ожидается, встреча будет двусторонней.

О предстоящей встрече сообщает портал Axios со ссылкой на представителя Белого дома.

Последняя встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в апреле 2025 года на похоронах Папы Римского. Президенты США и Украины проговорили около 15 минут, сидя на стульях в Ватикане.

Предыдущая встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне в феврале 2025 года завершилась скандалом. Американский президент фактически выгнал украинского лидера из Овального кабинета.

Также на саммите G7 Дональд Трамп встретится с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудей Шейнбаум.

Саммит G7 в Канаде пройдет с 15 по 17 июня.