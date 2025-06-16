Дозаправщики американских ВВС массово двинулись на восток

Десятки американских самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46 массово покинули места дислокации в США.

В ночь на 16 июня с баз материковой части США через Атлантику вылетели порядка 30 самолетов. Это может свидетельствовать об их возможном участии в конфликте между Израилем и Ираном, сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Восстающий лев" против Ирана. Израильские войска атаковали ядерные и военные объекты. В тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале ответной операции "Истинное обещание - 3". В апреле и октябре прошлого года операции носили такое же название, но с порядковыми номерами 1 и 2.