Меган Маркл выставила принца Гарри после новости о разводе

В США и Великобритании отметили День отца. По такому поводу Меган Маркл выставила видео с принцем Гарри на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Малоизвестная американская актриса выложила кадры из личной съемки, на которых ее супруга запечатлен с детьми, сыном Арчи и дочкой Лилибет.

"Лучший. Поздравляем нашего самого любимого парня с Днем отца", - коротко написала Маркл.

По традиции она отключила возможность комментирования публикации. Впрочем, интернет-пользователей это все равно не остановило от обсуждения. В Сети судачат, что Меган, которая ранее якобы не хотела показывать лица наследников, на сей раз крупным планом продемонстрировала на видео сына Арчи. Правда, на архивных кадрах он совсем крошечный. Однако на видео, снятых позднее, хорошо видно, что оба наследника пошли в Гарри - такие же рыжие.

Супруги пытаются заработать как могут. Ранее стало известно, что Меган и Гарри подписали договор с Netflix на рекордные 153 миллиона долларов, в котором присутствует пункт о разводе. Якобы если принц и малоизвестная американская актриса решат разойтись, то именно этому стриминговому гиганту обязаны будут дать первое интервью.