Ирано-израильский конфликт: ситуация ухудшается с каждым днем

Кадры, снятые очевидцами на улице городка Рей в Иране: мотоциклист преследует грузовик. Через несколько часов спецслужбы страны пояснят - это полицейские преследовали диверсантов. И позже по всем каналам покажут их арсенал. В трехэтажном особняке найдены 200 килограммов взрывчатки, 23 беспилотника и пусковые установки. Власти настаивают – 90 процентов ночных взрывов, прогремевших по всему Ирану, устроены агентами "Моссада". И только незначительная часть – результат авиационных и ракетных ударов Израиля. Впрочем, их было достаточно для того, чтобы уничтожить генеральный штаб КСИР, министерства разведки, юстиции, нефти, здание МВД и штаб ВВС. Кроме того, под удар попали иранский парламент и МИД.

Но ключевые цели, конечно, объекты ядерной энергетики – АЭС в Бушере и завод по обогащению урана в городке Фордо. Разрушить его израильтянам не удается. Но нагрузка уже сказывается на геологических процессах. Взрывы, совокупную мощность которых впору измерять в килотоннах, вызвали землетрясение магнитудой почти в 3 балла. И все чаще мишенями становятся не военные, а социальные объекты и жилые кварталы. Взорван даже водопровод в Тегеране.

В результате ответной атаки в Тель-Авиве тоже повреждены газовые и водопроводные магистрали. А после удара по электроподстанции в Хайфе едва ли не половина страны осталась без света. По разным оценкам Иран в ходе контратаки применил от 70 до 100 ракет и беспилотников. Часть их сбита. Но часть достигла целей. В том числе аэропорта Бен-Гурион и военной авиабазы Неватим.

Одна из ракет упала рядом с офисом посольства США. Иранцы утверждают, что поразили и резиденцию Нетаньяху. Официального подтверждения этому нет. ЦАХАЛ в принципе очень неохотно рассказывает о своих потерях. Но вот кадры, которые уже не спрятать: взорваны комплексы ПВО "Эрроу" и "Пэтриот". Видно, как детонируют и разлетаются боеприпасы. В Иране заявили, что это результат кибератаки КСИР, в результате которой в многоуровневой системе защиты Израиля произошел сбой. И оба зенитных расчета вместо того, чтобы сбивать ракеты, начали обстреливать друг друга.

Ситуация в регионе ухудшается с каждым днем. Израиль пытается втянуть в конфликт США. Иран, пока не формально, заручился поддержкой Пакистана. К слову - ядерной державы. И хотя страны-союзницы открыто в боевых действиях не участвуют и призывают к переговорам, опасность того, что внутренний конфликт может превратиться в глобальный только нарастает.