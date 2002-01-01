Встреча лидеров "Группы семи", которые уже прибыли в Канаду, проходит всего через несколько дней после того, как Израиль и Иран обменялись ударами. И пока неясно, какую цель преследуют политики: успокоить стороны или внести еще большую напряженность. Нелегкие дни и у американского президента, ведь разгоревшийся конфликт создает серьезные вызовы для Трампа, пишет Financial Times. Цены на нефть пошли вверх, и это ограничивает маневры Белого дома по всем направлениям.

"После израильского удара возникает вопрос: хватит ли объемов добычи нефти, чтобы компенсировать рост цен и вероятную инфляцию? Трампу, возможно, придется прибегнуть к стратегическим резервам США. Но запасы истощились после антикризисных мер Байдена. Американский президент оказался между несколькими кризисами, каждый из которых требует нефти", - пишет FT.

Европейцы побаиваются делать шаги в сторону эскалации. И ждут этого от США. Президент Франции уверяет, что Тель-Авив с просьбой в отражении ударов Ирана не обращался. Но позиция главы Белого дома в этом вопросе остается нечеткой: "Я надеюсь, соглашение будет достигнуто. Думаю, пришло время для сделки. Им нужно пройти через борьбу. Но есть большая вероятность, что соглашение будет".

При этом американские самолеты-дозаправщики массово покидают базы в США. Это может означать, что их будут задействовать в конфликте, нагнетает журнал Military Watch. Накануне Израиль просил Штаты присоединиться к ударам по Ирану. Но в Пентагоне пока молчат.

"Изначально я думал, что Трамп вступил в сговор с израильским руководством, чтобы атаковать Иран с целью смены режима. Все выглядело именно так. Но теперь я уже не уверен в этом. Возможно, тщательная провокация была направлена на Израиль. И тут важно наблюдать - вступит ли США в войну с Ираном на стороне Израиля. И как отреагируют Россия и Китай", - говорит Алекс Крайнер, политический комментатор.

В Тегеране сообщили посредникам, что не будут вести переговоры, пока удары со стороны Тель-Авива не прекратятся. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас созвала видеоконференцию с участием министров иностранных дел для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Будут разрабатывать дальнейшие шаги в тесной координации с Тель-Авивом.

Чистый воздух, возможно, приведет в чувства европейских политиков, которые, кажется, сами запутались в своих методичках. Украинская тема в эти дни на саммите G7 отойдет на второй план. Несмотря на мировые экономические проблемы и топливный кризис в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, Урсула Фон Дер Ляйен все-таки намерена добить Европу: "В 2002 году G7 встретилась здесь как G8. Тогда Россия стремилась к тесным связям с Западом. Но это оказалось иллюзией. Президент Путин хочет достичь мира силой. Санкции сейчас имеют решающее значение. Европа стремится поставить Украину в положение силы".

Главарь киевского режима тоже летит в Канаду. Ему собираются снова устроить встречу с Трампом. Спустя почти полгода после скандала в Овальном кабинете Белого Дома.