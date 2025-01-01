Завершается подготовка к ПМЭФ-2025, форум откроется в среду

Петербургский экономический форум обещает стать едва ли не самым масштабным за всю свою историю. Участие в нем уже подтвердили делегации 137 государств - а всего на планете 195. Страна-гость в этом году - Бахрейн. Королевство будет представлено национальным павильоном, демонстрирующим все возможности экономических связей для инвесторов. И, конечно, участники форума смогут в подробностях изучить все треки для сотрудничества с принимающей стороной.

"На площадке ПМЭФ будет работать несколько новых тематических зон. Это новая зона "Покупай российское, посвященная отечественным потребительским товарам, это новая зона "АгроКластер", посвященная производство сельскому хозяйству. Также - Roscongress International, где будут представлены наши иностранные участники и партнеры", - рассказал директор ПМЭФ Алексей Вальков.

В пространстве экспофорума завершается оформление более 110 тысяч квадратных метров выставочных площадей. Это целый город в городе - в павильонах разместятся стенды российских регионов, ведущих отечественных корпораций, презентации отечественных инновационных разработок, в том числе в области кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Любопытно, что дизайнеры многих площадок, очевидно, не сговариваясь, делают оформление элементами живой природы. Фикусы в кадках, тростниковые клумбы, и миллионы свежих цветов. Одна из самых грандиозных цветочных композиций, которая точно заинтересует всех гостей форма, - огромное панно, символизирующее знамя Победы. Проект посвящен 80-летию со дня великой даты. Чтобы выполнить такую красоту, потребовалось более 60 000 живых гвоздик.

В трехдневной повестке Санкт-Петербургского международного экономического форума - более 350 мероприятий, на которых выступят около 600 спикеров и примут участие тысячи слушателей. А еще деловые переговоры, бизнес-контакты, подписание соглашений и контрактов. Чтобы участники деловой программы не отвлекались на насущное, на территории форума будет открыто около 10 ресторанов. На их кухни уже завезено более 100 тонн продуктов. В этом году принципиальный упор - на отечественную продукцию. Например, говядина - из центральных регионов страны, рыба - из Мурманской области. Фрукты и овощи - из российских южных широт.

Внутри ПМЭФ будет действовать своя служба перевозок. А вот для обычных автомобилистов не исключены трудности из-за многочисленных перекрытий городских дорог.

Главное экономическое событие лета в Санкт-Петербурге стартует 18 июня и продлится до 21-го.