В Москву на один день вернулась теплая погода

В Москве в понедельник заметно потеплеет. Воздух в столице и области прогреется до 25-26 градусов. Это связано с влиянием обширной циклонической депрессии.

В столичном регионе будет относительно сухо, лишь местами возможны короткие дожди и грозы.

Впрочем, потепление будет очень коротким. Уже во вторник столбики термометров опустятся до 21-23 градусов. Пройдут кратковременные дожди.

В среду похолодание продолжится. А к пятнице столбики термометров не будут подниматься выше 16-18 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.