Отцом третьего ребенка Муцениеце назвали не Дрангу, а другого мужчину

Вот уже на протяжении нескольких недель ходят слухи, что Агата Муцениеце беременна. Якобы актриса именно по этой причине оставила работу в варьете Crave, где в спектакле "Абсолютно другая нага" была звездой. В мае Агата приняла предложение руки и сердца своего возлюбленного, аккордеониста-виртуоза Петра Дранги. А недавно актриса прошлась по красной дорожке Забайкальского Международного кинофестиваля в наряде, который подчеркнул ее изменившуюся фигуру.

Вот только в Сети ходят слухи, что Муцениеце беременна вовсе не от Дранги, а от богатого немолодого бизнесмена, который ранее состоял в связи со многими прекрасными представительницами отечественного шоу-бизнеса. По слухам, влюбленный мужчина осыпает красавицу Агату различными материальными благами, но жениться не спешит. А Петр Дранга стал просто удобным прикрытием.

Впрочем, в близком окружении Муцениеце категорически опровергают эту информацию, утверждает "Светский хроник". Однако доказывать это фактами никто не спешит.

Сама Агата принципиально не комментирует ни свою беременность, ни слухи об отце ее третьего ребенка. Однако на днях Андрей Малахов опубликовал в своем официальном телеграм-канале фотографию с Муцениеце. "Все подробности СКОРО", - интригующе подписал снимок шоумен.

Напомним, что у Агаты Муцениеце от бывшего мужа, актера Павла Прилучного, есть сын Тимофей и дочь Мия. А вот Петр Дранга, по официальным данным, никогда не был женат и детей у него якобы нет.