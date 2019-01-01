Земфиру* и Хаматову обнаружили в базе украинского сайта "Миротворец"

Признанная в России иностранным агентом певица Земфира попала в базу украинского сайта "Миротворец". Также туда внесена актриса Чулпан Хаматова. Обе уехали из страны после начала специальной военной операции в 2022 году.

Судя по датам карточек на сайте "Миротворец", Земфира попала в базу еще в апреле 2020 года, а Хаматова — в апреле 2019 года.

Земфиру внесли в базу "Миротворца" за "отрицание вооружённой агрессии России" и "манипулирование общественно значимой информацией". Хаматова попала в список за "нелегальное пересечение украинской границы" при поездке в Крым, "попытки легитимизировать российский статус полуострова", а также за "незаконную коммерческую деятельность" на его территории.

Певица Земфира Рамазанова вместе с подругой Ренатой Литвиновой уехала из России весной 2022 года сразу после начала специальной военной операции. Спустя год Минюст включил певицу в реестр иноагентов. В обосновании ведомства говорилось, что Земфира "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах", "получала поддержку от иностранных источников". Её адвокат настаивал, что решение "носит дискриминационный характер". Сама Земфира заявляла, что никогда не получала иностранное финансирование.

Чулпан Хаматова также уехала из России и сейчас живет в Латвии.