В Херсонской области задержали украинского агента

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию Киева планировал подорвать авто одного из чиновников администрации Херсонской области.

Задержанный готовил теракт против чиновника Горностаевского округа, сообщили в ЦОС ФСБ. У него изъяли взрывчатку С-4 массой 1250 грамм, электродетонатор и программируемый блок управления. Мужчину задержали момент подготовки преступления.

Возбуждены уголовные дела. Фигуранту дела грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали украинца, который планировал подорвать машину ветерана спецоперации в Великом Новгороде.