Киркоров еле держался на свадьбе с Ургантом и Собчак

Филипп Киркоров, едва выписавшись из больницы, работает в усиленном режиме. Поп-король отечественной эстрады появился на роскошной свадьбе в Узбекистане. Ведущими торжества стали Иван Ургант и Ксения Собчак. Для грандиозного мероприятия шоумен выбрал черные брюки и белый пиджак, а журналистка - черное платье по фигуре с перьями по подолу. Интересно, что наряд подчеркнул "поплывшую" талию Ксении. Теперь в Сети гадают, беременна ли она или просто плотно покушала на свадьбе.

Что касается Филиппа Киркорова, то он предстал перед новобрачными и гостями торжества в черном костюме, инкрустированным стразами. Вот только, как отмечают в Сети, прославленный артист буквально еле держался на сцене: он почти не ходил, предпочитая стоять на месте, и словно с трудом говорил. Однако свой гонорар Филипп честно отработал.

Ранее Киркоров отметился на стадионном концерте певицы Анны Асти. Артисты дуэтом спели совместный хит "Хобби". Филипп во время номера не ходил по сцене и даже не жестикулировал, а просто стоял на месте. Зрителей поразило, что Киркоров идеально исполнил композицию, хоть и явно физически чувствовал себя не лучшим образом. Интересно, что даже в финале выступления певец не сделал и шагу, они с Анной просто постепенно пропали в клубах дыма, опустившись на лифте под сцену.

Напомним, Филипп Киркоров попал в больницу после того, как на концерте в Санкт-Петербурге получил сильный ожог. Якобы у поп-короля даже начался некроз. Больше двух недель исполнитель хита "Цвет настроения синий" провел под наблюдением медиков.