Россиян призвали покинуть Израиль

Россиянам следует воздержаться от посещения Израиля и по возможности покинуть страну.

Сотрудники российского посольства в Израиле рассматривают возможность эвакуации на фоне обострения израильско-иранского конфликта, сообщил наш посол Анатолий Викторов.

"Ситуация нервозная, прямо должен признать. И опасность жизни и здоровью и дипломатов, и российских граждан, которые находятся в Израиле, отнюдь не эфемерная", - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Викторов напомнил, что Возле Эйлата действует переход в Египет. Откуда можно направиться в Шарм-эш-Шейх или Каир, а затем воспользоваться рейсами "Аэрофлота". Чтобы вернуться в Россию.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Восстающий лев" против Ирана. Израильские войска атаковали ядерные и военные объекты. В тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале ответной операции "Истинное обещание - 3".