"Думал, что тушит пожар": Маленький мальчик залил водой Вечный огонь

Мальчик, потушивший Вечный огонь в Ярославской области, думал, что это пожар.

Инцидент произошел в поселке Семибратово Ярославской области 12 июня. Мальчик 6-8 лет подъехал к мемориалу на двухколесном велосипеде, долго на него смотрел, а затем залил водой огонь из стоящих рядом емкостей, где раньше стояли цветы. Затем ребенок сел на велосипед и уехал, взрослых поблизости не было.

С родителями мальчика провели профилактическую беседу. Семья характеризуется "очень положительно".

"Мальчик имеет задержки в развитии. Он думал, что тушит пожар", - сказал собеседник РИА Новости.

Источник телеканала РЕН ТВ утверждает, что у ребенка аутизм.