Подавший на развод Андрей Мерзликин прокомментировал новость об измене

На днях стало известно, что известный актер Андрей Мерзликин разводится с супругой Анной после 20 лет брака. Напомним, у пары четверо детей: двое сыновей и две дочери. Что стало причиной развода, неизвестно.

Однако в Сети появилась информация, будто артист решил расстаться с женой потому, что якобы увлекся другой женщиной. По слухам, Андрей Мерзликин закрутил роман со своим тренером по скалолазанию Полиной. Поводом для разговоров стало то обстоятельство, что буквально перед появлением новости о разводе актер разместил в соцсети общее с девушкой фото.

Однако Мерзликин оперативно отреагировал на информацию об измене. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" артист коротко написал: "Фейк" под публикацией о его романе с тренером. При этом актер не стал уточнять, что же на самом деле стало причиной развода.

Молчит и его супруга Анна.