Названо число погибших за три дня в Иране и Израиле

В Израиле за три дня иранских ракетных ударов погибли 24 человека, еще 592 получили ранения.

10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 36 – в состоянии средней тяжести, сообщили в пресс-офисе правительства Израиля.

За трое суток было выпущено более 370 иранских ракет, зафиксировано 30 мест попадания.

Тем временем в Иране погибли минимум 128 человек, 40 из них – женщины, сообщает Минздрав республики. Более 900 получили ранения. Точное число погибших и пострадавших сказать пока сложно, так как очистка завалов пока не завершена. По данным Associated Press, в Иране погибли 406 человек, 654 пострадали.

Ранее посольство России в Израиле рекомендовало покинуть страну из-за обострения ситуации. Туроператоры прекратили продажи туров в Иран и Израиль.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Восстающий лев" против Ирана. Израильские войска атаковали ядерные и военные объекты. В тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале ответной операции "Истинное обещание - 3".