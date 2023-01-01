Погиб вступивший в ВСУ актер из "Возвращения Мухтара-9" Юрий Фелипенко

В зоне СВО погиб сыгравший в сериале "Возвращения Мухтара-9" украинский актер Юрий Фелипенко. Об этом сообщила его супруга Екатерина Мортрич. Актеру было 32 года.

Юрий Фелипенко вступил в ВСУ в 2023 году. Он проходил службу в батальоне ударных дронов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. Позднее Фелипенко жаловался на плохую подготовку украинских новобранцев: по его словам, она ограничивалась лишь стрельбой из автомата, сообщает "МК".

Напомним, что Юрий Фелипенко родился в 1993 году в Запорожье. Он работал в Киевском академическом драматическом театре, занимался дубляжом зарубежных фильмов и анимации. Его первая роль в кино — участие в девятом сезоне российского сериала "Возвращение Мухтара". В дальнейшем Фелипенко снялся в ряде украинских кинопроектов. Наибольшую известность ему принесли главные роли в сериалах "Цвет страсти" и "Обещание Богу".