Систему РЭБ для белгородского приграничья выставили на "Авито"

Белгородские власти нашли переданную в приграничье установку радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которую передавали в грайворонскую Мокрую Орловку.

Глава региона Вячеслав Гладков поручил разобраться, откуда система РЭБ попала в продажу.

"Вдруг я вот увидел по сегодняшней информации, что одна из единиц РЭБа, которую мы передавали главам, выставлена была на "Авито", - возмутился губернатор.

Министр цифрового развития региона Сергей Четвериков сообщил, что информация могла быть специально создана, чтобы вызвать недопонимание и искусственные претензии к работе муниципальной власти.

При этом Гладков отметил, что это может быть не провокация, а попытка заработать в тяжелой ситуации.

"Мне нужно визуальное подтверждение, что все единицы РЭБ, которые мы передавали в приграничье, находятся на месте", - подчеркнул глава Белгородской области.

Приграничный Грайворонский район регулярно подвергается обстрелам ВСУ. За прошедшие сутки враг выпустил по району два боеприпаса и 10 беспилотников – один из них был сбит.