Поргина: "Абдулов очень обиделся, узнав, что Алферова не собирается от него рожать"

29 мая Александру Абдулову исполнилось бы 72 года. Он считался одним из самых талантливых и востребованных актеров. А уж своими любовными победами артист известен не меньше, чем ролями. Александр Абдулов был женат дважды. Его первой супругой стала актриса Ирина Алферова. Их пару называли самой красивой в кинотусовке.

В свежем интервью актриса Людмила Поргина рассказала, что именно отсутствие общих детей стало причиной развода Абдулова и Алферовой спустя 17 лет брака. Причем именно Поргина случайно послужила этому расставанию. Она рассказала, что однажды Александр Абдулов попросил ее поговорить с Ириной Алферовой о том, чтобы та родила ему ребенка.

"Ира сказала, что не хочет рожать, что ее раздражают детские слезы, сопли... Я деликатно все это передала Саше и, кажется, совершила ошибку. С тех пор между ними началось отчуждение. Мы все это видели. Абдулов стал засматриваться на других женщин, будто искал в них мать для своего ребенка..." - поведала Поргина.

Она подчеркнула, что именно Абдулов предложил Алферовой перевезти в Москву ее дочь от первого брака Ксению. По словам Поргиной, актер с головой ушел в заботы о девочке. "Именно Саша воспитал Ксюшу. Он водил ее в больницу, ходил на родительские собрания, сидел с ней, когда болела. Во время каждого перерыва, в антрактах Саша звонил Ксюше и спрашивал, как у нее дела... А Ира мало уделяла внимания дочке. Она была занята своей карьерой, красотой..." - отметила вдова Николая Караченцова.

При этом Людмила Поргина уверена, что Ирина Алферова любила Александра Абдулова. Для нее развод с ним стал неожиданностью. Она не хотела терять мужа, но тот, по словам Поргиной, искал мать для своего ребенка.

"Саша очень обиделся, узнав, что Ира не собирается от него рожать, для него это было ударом. Если бы вернуть время вспять, я бы не стала рассказывать Саше о разговоре с Ирой. Разумеется, мягко об этом говорила, но Абдулов был убит", - сообщила Поргина "Миру новостей".

Во второй раз Александр Абдулов женился в 2006 году. Супруга Юлия родила ему дочь Евгению. А в 2008 году артиста не стало.