Выступавшего на русском языке латвийского депутата задержали

В Латвии задержали депутата сейма Алексея Росликова, который ранее выступил в парламенте в защиту русского языка. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали однопартийцы Росликова, его держали в понедельник утром.

5 июня Алексей Росликов, выступил в сейме Латвии в защиту русского языка. Свое выступление депутат завершил фразой "Нас больше. Русский язык — наш язык!" Выступление он завершил неприличным жестом. Сама реплика прозвучала на русском языке.

После этого спикер сейма Дайга Миериня вынесла на голосование предложение выгнать парламентария с заседания — его приняли 63 голосами. Депутат не стал сопротивляться и вышел из зала.

Спустя несколько дней латвийский правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Росликова.