Жена сообщила о смерти актера Вячеслава Богачева

Актриса Олога Богачева подтвердила информацию о том, что не стало ее супруга, актера, сценариста и режиссера Вячеслава Богачева. Ему было 77 лет, передает ТАСС. Вдова не стала уточнять причину смерти артиста.

Однако SHOT уточняет, что Вячеслав Богачев умер от острой сердечной недостаточности на фоне продолжительной болезни. Говорят, тело артиста нашли накануне, 15 июня, в его квартире на Бакунинской улице.

Напомним, Вячеслав Богачев окончил Школу-студию МХАТ. До 1978 года он служил в Московском театре имени Ленинского Комсомола. Артист сыграл десятки различных ролей в фильмах и сериалах, таких как "В круге первом", "Тёмные аллеи" (там же выступил автором сценария и режиссером), "Я тебя помню" и других.