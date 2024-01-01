СК возбудил дело по факту захвата ВСУ в заложники жителей Суджи

Следственный комитет России возбудил дело о теракте и захвате заложников по факту похищения жителей Суджи боевиками ВСУ в августе 2024 года.

СК установил, что украинские военнослужащие незаконно вторглись на территорию Курской области и в целях дестабилизации обстановки взяли в заложники гражданских лиц. Они вывезли из России и незаконно удерживали в Сумской области.

В настоящий момент следователи проводят работу с потерпевшими, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Назначены судебные экспертизы.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО. 26 апреля 2025 года завершилось вытеснение противника с приграничных территорий.