Собянин открыл новый МФЦ района Аэропорт

Робот-диагност измерит давление и температуру тела, уровень сахара и кислорода в крови, даст рекомендации по питанию. Такое бесплатное обследование можно пройти прямо в новом центре Госуслуг района Аэропорт. Скучать в очереди здесь не придется - да и очередей не будет.

Новый центр "Мои документы" - в три раза больше предыдущего, который и располагался неудобно - 15 минут пешком. Теперь все услуги рядом с домом.

"Просторно, светло, свободно, удобные кресла, много компьютеров для самостоятельной работы в коридоре, и все вопросы решаются в одном месте", - говорит посетительница.

Новый офис "Мои документы" открыл Сергей Собянин. Он отметил, что за 10 лет 50 районных центров госуслуг получили новые здания или были комплексно модернизированы. Главный принцип - доступность, поэтому новые локации подбирают в местах притяжения жителей, включая торговые комплексы и общественные центры, как здесь.

"В соседнем районе находился, не в очень хорошем помещении. Создали его в общественном центре на базе старого кинотеатра, который два десятилетия стоял в разрухе. Сегодня это хороший общественный центр, и центр государственных услуг, и спортивный, детский центр. Так что, я думаю, здание будет хорошим притяжением для всего района", - сказал глава города.

49 окон приема - здесь и паспорт выдадут, и социальную карту оформят, зарегистрируют право на недвижимость и поставят на регистрационный учет. Это самые популярные услуги в офисах "Мои документы". Сотрудники помогут, подскажут, найдут подход к каждому. И даже защитят от действий мошенников.

"Мы блокируем доступ для мошенников, чтобы не смогли войти в Госуслуги, ставим запрет на сделки с недвижимостью без личного участия людей, помогаем им поставить запрет на кредиты, чтобы на них не взяли кредиты", - рассказывает Екатерина Савельева, эксперт по предоставлению услуг.

Здесь же можно сделать фото, распечатать или сделать копии документов, оплатить госпошлины. А еще - зарядить телефон, выпить кофе, почитать в зоне обмена книгами и даже осмотреть выставку. А посетители с детьми особенно рады игровому уголку.

С каждым годом офисы "Мои документы" внедряют новые сервисы. Новый центр госуслуг в районе Аэропорт сможет принимать до 380 человек в день.