Сотрудники МЧС усилили проверку акватории столичного региона

Лето только началось, а на воде оживленно. Погода теплая, и именно в такие моменты отдыхающие часто забывают о правилах.

Спасательный жилет - один из незаменимых элементов для безопасного отдыха на воде. Но, к сожалению, как показывает практика, им нередко пренебрегают. В общем-то, как и другими важными аспектами. Вместе с сотрудниками МЧС телеканал "ТВ Центр" отправился в рейд и проверил, насколько люди готовы к новому водному сезону.

Первая остановка - семейная пара на гидроцикле. На первый взгляд все идеально.

"Остановили для проверки документов, и в ходе проверки выяснилось, что гидроцикл не зарегистрирован в установленном законом порядке. Составлен административный протокол, штраф 15 тысяч рублей", - сообщила Юлия Ефремова, государственный инспектор по маломерным судам главного управления Московской области.

Как выяснилось, водный транспорт супруги приобрели буквально накануне. Оформить не успели. По словам спасателей, такие случаи - далеко не редкость, особенно когда речь идет о новом приобретении.

А вот и следующий нарушитель. Спасатели буквально наткнулись на рыбака - он стоял прямо посреди судоходной зоны. Тут все ясно сразу: стоять в таких местах запрещено. За стоянку в судоходном коридоре - от 500 до 1000 рублей. Сам мужчина объяснил, что просто вышел порыбачить и не знал, что в этом месте нельзя останавливать судно.

В летний сезон к веселым компаниям - особое внимание. На первый взгляд все спокойно. Но при осмотре документов выяснилось: на борту один пассажир сверх нормы.

"В каждой лодке, которая прошла государственную регистрацию, установлено согласно заводу-изготовителю количество пассажиров, которые вместе с капитаном имеют право находиться на лодке. В данном случае эта норма нарушена", - говорит Александр Летков, руководитель Центрального инспекторского отделения главного управления ГИМС МЧС России по МО.

Казалось бы, всего один лишний человек. Но в экстренной ситуации это может сыграть решающую роль. Судно оказалось зарегистрировано, с технической стороны все в порядке, судоводитель трезв, несмотря на праздник. Нарушение - первое. Поэтому и штраф выписали по минимальной планке и отпустили.

Пока в зоне ответственности инспекторов остаются только частные плавсредства. Но уже с сентября МЧС России начнет контролировать и коммерческий транспорт. И требования станут жестче для всех.