В Третьяковке открывается выставка одного из самых неоднозначных художников русского авангарда

Его называли "Русским Сезаном" и "Московским Матиссом". Он разрушал каноны, эпатировал публику, смешивал классику и лубок и был настоящей звездой в мире русского авангарда. От натюрмортов до портретов советских вождей – во всех полотнах Ильи Машкова особенный, смелый стиль. Его работы рассредоточены по музеям России и зарубежья. И вот редчайшее событие: в Третьяковке большую их часть собрали вместе.

"Это действительно самая масштабная ретроспектива, на которой представлены 192 работы, живописные и графические, из 26 музеев", - рассказала Татьяна Юденкова, заместитель директора Третьяковской галереи по научной работе.

Ранний Машков в дореволюционные годы запомнился как участник творческого объединения "Бубновый валет" - группы , отличавшейся особой дерзостью. Художник вспоминал: "Нам хотелось своей живописью разгромить весь мертво написанный мир". И это получалось.

Таким видел себя в то время сам Машков: брови сдвинуты, смотрит вызывающе. И это - вызов традиционному портрету. Глаза разного размера, нет ни перспективы, ни объема, почти детский рисунок. Одни считали это китчем, другие - высоким искусством.

Но равнодушным полотна Машкова не оставляли никого. Особенно - натюрморты. И здесь без экспериментов не обошлось. Любой предмет в его полотнах обретал жизнь - будь то хлеб, подстреленная дичь или фарфоровая статуэтка.

"Когда художник выбирает ту или иную программу, правую, левую, он упирается. У него коридор, и в этом узком коридоре возможности он движется. А у Машкова нет. Он может сыграть и авангардную тему, он может эту тему соотнести с абсолютно массовым, расхожим вкусом", - объясняет Кирилл Светляков, искусствовед, куратор выставки.

После смелых экспериментов для художника начинается новый этап – пейзажный. Меняется и стиль – теперь в его работах нет балагана, зато много солнца и светлых красок.

В 30-е годы Машков попадает под влияние соцреализма. Но и здесь он остается верен себе. Даже здесь он не избегает провокации.

"Художник наконец решил сделать идеологический натюрморт, потому что Машкова долго уже упрекали в том, что одни овощи, фрукты, сколько можно, где советская тема, нате вам советскую тему, это бюстики - и как они еще расставлены", - продолжает Светляков.

Илья Машков был признан еще при жизни, получал звания, медали. Сегодня он - один из самых дорогих живописцев на мировом художественном рынке. Но главное в его полотнах - особая энергетика, которую, считают искусствоведы, невозможно передать через репродукции. Нужно обязательно их увидеть.