Олень Коля освоился и завел друзей в парке "Лосиный остров"

Олень Коля перед камерой не робеет - позирует и крутит новенькими рогами. Они только начали расти, и он пока привыкает к новому аксессуару. У оленей сейчас идет активный рост рогов, они еще очень горячие, пронизаны кровеносными сосудами, еще до конца не закостенели, именно такие рожки называют пантами,

Три года назад Колю нашли в Ивантеевском районе - жил на заброшенной территории. Теперь у него целая компания пятнистых друзей. Правда, он старше - у остальных рога ещё не выросли.

"Рога нужны обычно самцам в брачный период, он наступает осенью, поэтому важно самцу начиная с весны активно отращивать свою корону, которая будет потом представлять его и говорить о его силе. О том, что он хорошо питался, что он перспективный хороший самец", - объясняет Карина Фоменко, начальник научного отдела национального парка "Лосиный остров".

Новые оленьи рожки больше похожи на мягкие шишки, покрытые бархатистой кожей. Растут они из особых розеток - костная ткань постепенно развивается, а питание обеспечивают кровеносные сосуды под кожей. К концу лета рога окрепнут, а потом олень начнет их "чистить" - тереться о деревья, чтобы снять кожу. После этого они становятся гладкими и твердыми – теперь можно искать пару и защищать территорию.