Выставку "Экспорт во имя Победы" представили в столице

В Москве открылась выставка "Экспорт во имя Победы". На Гоголевском бульваре можно увидеть редкие кадры фотохроники времён Великой Отечественной.

Экспозиция посвящена вкладу предприятий СССР, которые занимались зарубежной торговлей. Посетители узнают, как в суровых условиях промышленность страны, несмотря на утрату многих производственных мощностей, смогла перестроиться под потребности военного времени. А уже с 1944 года Советский Союз стал экспортировать продукцию высокой степени переработки, такую как металлы, целлюлозу, машины и оборудование.

"Много людей занимались самоотверженным трудом и продавали многие товары на экспорт, зарабатывая так необходимую в тот момент валютную выручку. Люди, кто на отдельных участках, кто на отдельных сельхоз-кооперативных каких-то участках, добывали пушнину, занимались производством, заготовкой древесины, на самых разных участках, любой рубль, валютный рубль был крайне важен для вклада в Победу", - отметил Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ.