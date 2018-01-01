Сергей Шнуров воссоединился с бывшей женой

В середине сентября 2024 года появилась информация, что лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разводится с женой Ольгой Абрамовой, с которой прожил шесть лет и воспитывает двоих детей. А в конце октября того же года многие СМИ и информационные агентства распространили данные, что певец оформил развод.

Примечательно, что после этого Сергей Шнуров продолжал выходить в свет с обручальным кольцом. А сейчас стало известно, что артист воссоединился с бывшей женой. Пара появилась вместе на концерте "Ленинграда" в Екатеринбурге, передает Starhit.

Ольга Абрамова не просто сопровождала Сергея Шнурова. Певец нежно обнимал избранницу и целовал в щеку, а во время исполнения песни "Жигули" артист спустился со сцены и заключил возлюбленную в объятия и стал с ней танцевать. Они улыбались друг другу, и 52-летний Шнуров осыпал Абрамову поцелуями, прежде чем вернуться на сцену.

Напомним, что Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой в 2018 году, причем сделал это в рамках строгой конфиденциальности. В 2021 году Ольга родила Сергею сына, а через год появился еще один общий ребенок, причем до сих пор неизвестно ни какого он пола ни как зовут.