Алена Рапунцель из "Дома-2" сообщила о трагедии в семье: "В состоянии ужаса"

Алена Савкина, которую зрители "Дома-2" прозвали Рапунцель, почти на год пропадала из соцсетей. Но весной девушка объявила, что решила снова развивать свой блог. А потом поползли слухи, что у сожителя Алены большие проблемы из-за прогоревшего бизнеса.

Также пользователи Сети активно обсуждали информацию об изменах возлюбленного Рапунцель. Сама звезда реалити подогрела эти сплетни, когда выставила видео, в котором играла песня про переписки с другими девушками и неотвеченные сообщения. На днях же Савкина и вовсе огорошила поклонников, объявив, что случилось нечто ужасное. Алена призывала хейтеров прекратить очернять ее имя и заявила, что переживает трудный период.

"Не надо думать и искать какие-то причины: все ругаются, мирятся. В моей семье произошла трагедия. Спасибо моему любимому человеку за то, что он рядом и поддерживает, понимая мое состояние. Остальное, прошу, оставьте при себе, если вы понимаете, что происходит с человеком в состоянии ужаса", — написала Рапунцель на своей странице в соцсети.

Что именно произошло, Алена не стала раскрывать. Она даже не пояснила, с кем из ее родственников случилось несчастье.

К слову, о расставании Савкиной и ее сожителя слухи появляются довольно регулярно. Большинство подписчиков Алены уверены, раз мужчина бросил семью ради красотки из "Дома-2", то одна жду он поступит точно так и с ней.