Прилучного и Андрееву не пускают в Латвию

Актеру Павлу Прилучного и ведущей Екатерине Андреевой запретили въезд в Латвию. Об этом в соцсети X написала МИД страны Байба Браже. Вместе с актером "нежелательным" для Латвии лицом признали и телеведущую Екатерину Андрееву.

"Я приняла решение включить граждан России Павла Прилучного и Екатерину Андрееву в список нежелательных для Латвии лиц и установить для них запрет на въезд на неопределенный срок", - сообщила Браже.

При этом она не стала объяснять причину такого решения, передает ТАСС.

Ранее в аналогичной ситуации оказался актер Данила Козловский. Звезде фильма "Духless" на неопределенный срок закрыли въезд в Латвию. Причем сообщила об этом тоже Байба Браже.

До этого Служба государственной безопасности Латвии запретила российской певице Кристине Орбакайте въезд в страну. В ведомстве сообщили, что выступление артистки в стране не соответствуют интересам национальной безопасности, так как может способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе.