Принц Гарри испортил Карлу III день рождения: король отреагировал жесткой фразой из трех слов

В Британии парадом Trooping The Colour отметили официальный день рождения Карла III. Король проехался по центру Лондона в карете, а после приветствовал народ с балкона Букингемского дворца. Монарх улыбался и выглядел счастливым, но специалист по чтению по губам узнала, что на самом деле Карла III перед выходом к людям огорчил младший сын.

76-летний король на протяжении всего мероприятия о чем-то переговаривался с королевой Камиллой. Оказывается, настроение монарху испортил принц Гарри. Эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг в статье Daily Express уверяет, что Карл III, сидя в карете, говорил жене, что с младшим сыном снова возникла проблема, некая "грязная" ситуация. "Нытье Гарри надоело", — бросил в сердцах король.

Хиклинг прочитала по губам, что Камилла на это ответила мужу: "Да. Чего еще он хотел?" Карл сообщил: "Он продолжает вытаскивать все это на поверхность. Похоже, сейчас есть еще одна проблема".

После этого королева поинтересовалась у мужа, что он собирается с этим делать. Монарх, как утверждает специалист, печально произнес: "Рано или поздно мы разберемся с этим. Все это очень запутанно, и я поговорю с Гарри".