Дочь обратилась к неизлечимо больному Брюсу Уиллису: "Сегодня тяжелый день"

Брюс Уиллис неизлечимо болен. У него прогрессирующая деменция. Поэтому артист ведет закрытый образ жизни. Он практически перестал появляться на людях и все больше времени проводит с близкими, узнавать которых из-за болезни ему с каждым днем сложнее. О болезни "крепкого орешка" стало известно три года назад. Сейчас Уиллис практически не разговаривает.

Вся семья объединилась вокруг артиста. Супруга Эмма с двумя дочками не покладая рук заботятся о голливудском актере. Регулярно их навещает бывшая жена Брюса, актриса Деми Мур. Их взрослые дети тоже постоянно видятся с отцом.

А еще в честь Дня отца старшая наследница Румер оставила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" трогательное послание именитому родителю. Она дала понять, что теряет отца, но пытается с этим смириться.

"Сегодня тяжелый день. У меня в груди щемит от желания поговорить с тобой, рассказать, что происходит в моей жизни, чем я занимаюсь. Обнять тебя, расспросить о твоей жизни, историях, трудностях и победах. Жалею, что не задавала тебе больше вопросов, пока ты мог обо всем рассказать. Но я знаю — ты бы не хотел, чтобы я грустила сегодня. Поэтому постараюсь просто быть благодарной. Как мне повезло, что ты мой папа", - написала Румер.