Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в понедельник поговорили по телефону. Главной темой беседы стала ситуация вокруг Израиля и Ирана.

Как рассказали в Кремле, лидеры России и Турции осудили действия Израиля. Путин и Эрдоган высказались за немедленное прекращение боевых действий и возвращение к решение спорных вопросов путем переговоров.

"С обеих сторон выражена самая серьёзная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжёлыми долгосрочными последствиями для всего региона", - говорится в сообщении Кремля.

Еще одной темой разговора стала Украина. Владимир Путин поблагодарил Анкару за организацию прямых переговоров России и Украины. Российский президент отметил, что Москва строго выполняет договорённости по итогам второго раунда переговоров.