СВР России: Украина вместе с Великобританией готовят провокации в Балтийском море

Украина вместе с Великобританией готовят провокации в Балтийском море, чтобы сорвать российско-американский переговорный процесс, заявили в Службе внешней разведки России, передает ТАСС.

В ведомстве представили один из возможных сценариев: якобы Россия атакует американский корабль торпедой. Их уже передала Украина Великобритании, рассказали в спецслужбе. Причем планируется, что торпед будет несколько. Одна должна разорваться на безопасном расстоянии от корабля США, а вторую, которая якобы не сработает, просто представят в качестве доказательства "злонамеренной активности" России.

"Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя", - сообщили в ведомстве.

В СВР предложили и другой вариант провокации. Так, якобы случайно будут выловлены в Балтийском море якорные мины российского производства, будто бы поставленные для ди­версий на международном морском пути.