В Австрии возмутились из-за визита Зеленского

Центр Вены сегодня оцеплен полицией. На Хельденплац - беспрецедентные меры безопасности. Всё из-за тайного визита главы киевского режима.

Поездка не анонсировалась, австрийские СМИ узнали о ней лишь благодаря утечке информации. Украинский политик уже провел ряд встреч. В том числе с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Однако далеко не все в стране рады украинскому гостю. Так, лидер австрийской партии свободы Герберт Кикль отметил, что из-за странного визита парламенту пришлось переносить важное обсуждение бюджета страны. Правые назвали приём украинца "растаптыванием австрийского нейтралитета" и "пиар-акцией за счет налогоплательщиков".