В Австрии возмутились из-за визита Зеленского

Центр Вены сегодня оцеплен полицией. На Хельденплац - беспрецедентные меры безопасности. Всё из-за тайного визита главы киевского режима.
Поездка не анонсировалась, австрийские СМИ узнали о ней лишь благодаря утечке информации. Украинский политик уже провел ряд встреч. В том числе с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
Однако далеко не все в стране рады украинскому гостю. Так, лидер австрийской партии свободы Герберт Кикль отметил, что из-за странного визита парламенту пришлось переносить важное обсуждение бюджета страны. Правые назвали приём украинца "растаптыванием австрийского нейтралитета" и "пиар-акцией за счет налогоплательщиков".
"Этот визит и вся политика этого правительства в отношении Украины, в целом, не только с точки зрения международного права, но и с точки зрения безопасности абсолютно безответственны для страны, которая закрепила нейтралитет в своей конституции", - отметил Герберт Кикль, председатель Австрийской партии свободы.